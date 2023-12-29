29 декабря 2023, 07:00

Боец из Камышина погиб в военной операции

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Сергей Рыков погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 639 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 638 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб камышанин Сергей Рыков, сообщила 28 декабря в своем телеграм-канале администрация Камышина. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 639 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец со Ставрополья погиб на Украине", "Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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