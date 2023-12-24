Военный из Камышинского района погиб на Украине

24 декабря 2023, 17:46

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Илья Ведешин из Камышинского района погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 638 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня мэрия Урюпинска сообщила, что военнослужащий Андрей Ращупкин погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 637 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб житель села Терновка Илья Ведешин, сообщило 22 декабря муниципальное издание "Уезд. Вести Камышинского района".

В администрации Камышина подтвердили, что Илья Ведешин "погиб при исполнении боевого задания", информирует волгоградское издание "Городские вести".

Осенью 2022 года Илья Ведешин попал под частичную мобилизацию, но стал обвиняемым в правонарушении и, пока длился суд, оставался в Камышине, рассказал брат погибшего.

"Ему прислали повестку, но он проходил по административному делу, был осужден в итоге на год условно. Из-за этого не поехал в прошлом году. В августе этого года ушел добровольцем. 25 октября перестал выходить на связь. Мы начали его искать. Нам говорили, что он пропал без вести. Искали, ездили на опознание", - привело 23 декабря его слова V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 638 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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