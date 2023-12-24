Боец из Урюпинска убит в военной операции

24 декабря 2023, 13:57

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Андрей Ращупкин погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 637 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 декабря была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 636 бойцов из Волгоградской области.

Рядовой Андрей Ращупкин погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Урюпинска. "Андрей родился и жил в Урюпинске, здесь же окончил гимназию, получил профессиональное образование... Отслужил срочную службу в Чеченской республике, был ветераном боевых действий, имел ранение", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

В зоне военной операции Ращупкин служил в мотострелковом отделении гранатометчиком. "Погиб Андрей 6 декабря в Херсонской области при выполнении боевого задания. Воину был 41 год. У него остались жена и сын", - сообщила мэрия.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 637 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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