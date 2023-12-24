Артем Вишняков. Фото: администрация Салтынского сельского поселения https://vk.com/wall-216436675_795

24 декабря 2023, 11:09

Житель Волгоградской области погиб на Украине

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Артем Вишняков из Урюпинского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 636 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 19 декабря представители властей и силовых структур подтвердили гибель на Украине не менее 635 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель хутора Салтынский в Урюпинском районе Артем Вишняков, сообщила 18 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Салтынского сельского поселения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 636 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине жителя Камышинского района", "Офицер из Камышина погиб в военной операции", "Семь бойцов из Волгоградской области погибли в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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