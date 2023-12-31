Аналитики разъяснили мотивы возвращения Иванишвили в политику

31 декабря 2023, 20:47

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Официальное возвращение в "Грузинскую мечту" дает Бидзине Иванишвили возможность заявить о своей причастности к подготовке вступления Грузии в Евросоюз, избежать санкций после принятия закона о деолигархации и усилить контроль над правящей партией, объяснили грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили объявил о своем возвращении в политику в статусе "почетного председателя" партии. Он объяснил это решение желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Иванишвили подчеркнул, что не станет кандидатом в премьер-министры, а также не планируются изменения в партии и правительстве.

11 января 2021 года учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики. Он подчеркнул, что покидает как пост председателя партии, так и саму партию. "Я считаю, что моя миссия выполнена", - заявил он в тот день.

Возвращение в политику Бидзины Иванишвили стало неожиданностью, заявил политолог Гия Хухашвили. "Я не ожидал возвращения, политической логики в этом нет. Тут сказываются личные мотивы и амбиции, также решение обусловлено озабоченностью. У Иванишвили есть проблемы с безопасностью и благополучием, перипетиями его банковских счетов. Он беспокоится, что это может привести к серьезным санкциям. И таким образом приобретает политический иммунитет от возможных сакций. Никто не наложит санкции на председателя правящей партии", - сказал Хухашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам политолога, внутри «Грузинской мечты» появились разные группы, «которые сделали довольно большие деньги, появились собственные амбиции», что стало усложнять дистанционное управление партией. "Стало сложно управлять ими и контролировать по телефону. Когда у человека есть большие деньги, то он уже представляет опасность для твоей власти. Иванишвили нужно находиться более близко, чтобы не было переворота. Он ориентирован на абсолютную власть, когда видит, что угрожает какая-то риск, то он думает, что его благополучию угрожает опасность, и начинает действовать", - сказал Хухашвили.

В свою очередь аналитик «Центра стратегического анализа» Гия Джапаридзе предположил, что парламентские выборы в 2024 году будут тяжелыми: ожидается подкуп избирателей, шантаж, покупка голосов и физические расправы. "Возвращение Иванишвили в политику даст еще большую легитимацию подобным действиям", - сказал он в эфире телеканала.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе отметил, что вопрос евроинтеграции Грузии закреплен в Конституции, и этот вопрос – "главный в политике". "Евроинтеграция - тема номер один в повестке и главная цель в нашей государственной политике. Иванишвили захотел себя представить как одного из ведущих в этой политике. Он и до этого оказывал серьезное влияние на партию, после [получения им] поста в партии влияние может увеличиться", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

То, что Иванишвили затронул вопрос евроинтеграции, свидетельствует о его желании продемонстрировать способствование этому процессу, так как этот вопрос будет наиболее важным для людей на выборах, согласился аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Однако только разговоры не помогут. Необходимо показать, что предпринимают интенсивные и быстрые действия по девяти пунктам ЕС, иначе при мониторинге будут указывать, что не сделано. Не исключено, что у населения действительно появится ожидание того, что они [власти] стремятся привести Грузию в ЕС. Это заявление было сделано [в ответ] на запрос со стороны населения, и прежде, чем эту роль на себя возьмет оппозиция и убедит народ, что только они способны привести Грузию в ЕС", - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, Евросоюз требует от Грузии принять закон «О деолигархизации» и внести изменения в законы, что существенно усложнит теневое правление и особенно для «Грузинской мечты», подчеркнул аналитик.

"Теневое правление будет компрометировать партию, поэтому Иванишвили решил выйти на свет. Тем самым он выходит из-под определения «олигарх». Отныне он официально занимается политикой и занимает определенную должность в партии и дает советы. Однако это будут не советы, а приказы. Он так хочет себя легализовать", - сказал Каха Гоголашвили.

При этом, по его словам, возвращение Иванишвили можно расценивать и как его частичное недоверие команде партии, которой Иванишвили хочет руководить и больше контролировать. Недоверие, по мнению Гоголашвили, связано с тем, что правящая партия недостаточно справляется с государственными делами.

"Внутри «Грузинской мечты» произошла слишком сильная консолидация, и [партия] сложилась как корпоративная мафиозная структура. Иванишвили понял, что находится где-то в стороне, и ему надо быть ближе, чтобы эта группировка не вышла из-под его контроля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты», депутат парламента Ираклий Кобахидзе и, возможно претендующий на что-то, генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, видимо, каким-то образом договорились, разделили власть и управляют всеми остальными", - сказал Гоголашвили.

Эксперт обратил внимание, что партийная должность Иванишвили – почетный председатель – это «чисто грузинский подход»: не до конца официальный и "размытый". По его мнению, должность "почетный председатель" означает, что он никакой власти не имеет, и этот титул дан для самоудовлетворения и уважения. Однако, когда такой человек, как Иванишвили, дает советы, то это не советы, а приказы. "Если дойдет до того, что они это будут действительно воспринимать как советы, то Иванишвили наступит конец", - подчеркнул Гоголашвили.

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