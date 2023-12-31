Кадыров отчитался об обучении группы бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура

31 декабря 2023, 06:23

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В Российском университете спецназа завершила обучение группа бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура, до конца января планируется завершить обучение 600 бойцов батальонов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов. 11 ноября Рамзан Кадыров отчитался об открытии в Гудермесе базы, где будет дислоцироваться стрелковый батальон имени шейха Мансура, а 11 декабря он сообщил об открытии базы батальона имени Байсангура Беноевского, состоящего из 300 бойцов Росгвардии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем-телеграм канале сообщил 30 декабря, что в Российском университете спецназа завершила боевую подготовку группа военнослужащих батальонов имени Байсангура Беноевского и Шейха Мансура.

По словам Кадырова, они обучались месяц, за который прошли тактико-огневую, снайперскую, пулеметную, артиллерийскую, техническую, топографическую и медицинскую подготовку. Данная группа - уже вторая, прошедшая подготовку, и на их место уже заступила третья группа.

Глава Чечни также отметил, что в конце января планируется завершить обучение в университете всего личного состава батальонов общим числом 600 человек.

Она также опубликовал видео с нарезкой моментов обучения. На нем группа обучающихся в полевой форме изучает, судя по кадрам, английские слова, оказание первой помощи, проходит стрелковую и снайперскую подготовку, изучает работу беспилотных летательных аппаратов.

"Кавказский узел" также писал, что 16 декабря стало известно, что сын главы Чечни Адам Кадыров стал куратором бойцов батальона имени Байсангура Беноевского. Его представил военнослужащим депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

27 октября член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

После начала спецоперации на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Рамзан Кадыров также регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 30 октября глава Чечни заявил, что в зону боевых действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, в том числе 14 тысяч добровольцев.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.