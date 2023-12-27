Власти сообщили о гибели в военной операции трех бойцов из Чечни

27 декабря 2023, 20:08

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Аслан Успанов, Заур Чучаев и Рамазан Докаджиев погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 158 военных из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Али Ильясов стал 155-м военным из Чечни, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Сегодня прошла встреча с родственниками погибших военнослужащих в ходе военной спецоперации на Украине. Аслану Успанову и Зауру Чучаеву посмертно присвоены высшие звания Чечни - "Герой Чеченской Республики", говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Шалинского района.

Администрация Гудермесского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в одной из школ, сообщила о гибели в военной операции на Украине Рамазана Докаджиева. Другие подробности в сообщении на странице администрации "ВКонтакте" от 11 декабря не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 158 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 135 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Всего власти и силовики на 20.10 мск 27 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3150 военных с юга России, в том числе 1543 – из СКФО и 1607 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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