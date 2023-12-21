21 декабря 2023, 06:23

Подтверждена гибель на Украине силовика из Чечни

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Али Ильясов из Шелковского района погиб в зоне специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 155 силовиков из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 декабря представители властей и силовых ведомств подтвердили гибель на Украине не менее 154 военных из Чечни.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Шелковского района Али Ильясов, он посмертно удостоен звания Героя Чечни, передала 20 декабря на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 155 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 132 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Грозного сообщила о гибели бойца в военной операции", "Двое силовиков из Чечни погибли на Украине", "Силовик из Шатойского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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