Диана Джавадова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=unMjeUIZc90

15 декабря 2023, 09:26

Диана Джавадова

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Решила гуманитарную проблему – добилась отмены разрешения на застройку рощи в центре города

Деятельность в 2022 году

12 сентября инициативная группа жителей и ее лидер Диана Джавадова обратились к президенту Путину, губернатору Ростовской области Голубеву и прокурору области Праскову с требованием не нарушать права жителей Ростова-на-Дону и не провоцировать возмущение горожан. Накануне в Москве Джавадова также передала жалобу в приемную президента и Следственный комитет 1.

В своих обращениях активисты требовали принять меры по недопущению застройки части рощи СКА, уникального лесного массива в центре донской столицы, чьи земли являются территорией общего пользования и не могут быть включены в коммерческий оборот. Ранее активистам стало известно о решении управления Росимущества по Ростовской области о необходимости использования земельного участка площадью 2 гектара под жилищное строительство. Также Корпорация Дом.РФ разместила на своем сайте объявление о поиске застройщика для освоения земли в роще СКА 2.

Попытки продать участок под жилую застройку предпринимались и ранее, начиная с 2019 года.

15 сентября в ходе прямой линии Голубев в очередной раз пообещал, что спорный участок должен сохранить «зеленый статус» и фактически анонсировал запрет на строительство в роще.

18 сентября организовала флэшмоб в защиту рощи, выразив намерения добиться успеха: «Были уже на приеме у первого зама прокурора области с жалобой, также были в Следственном комитете. Свою позицию мы выразили: на эту землю никто не ступит, ни с какими бульдозерами. Мы это все так не оставим и не сложим руки» 3.

Биография

Родилась в 1971 году 4.

Живет в Ростове-на-Дону.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель.

С 2019 года принимает активное участие в защите рощи СКА, расположенной в центре Ростова-на-Дону, от незаконной застройки.

В 2023 году продолжила борьбу против застройки зеленой территории в роще СКА 5 уже в суде 6.

21 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить иск активистов, которые требовали отменить передачу участка рощи СКА в федеральную собственность и вернуть его в зону городских лесов.

15 ноября Ростовский областной суд признал 7 незаконность формирования спорного участка, отменил 8 решение Ленинского районного суда и обязал перевести участок в категорию «городские леса», вернув в собственность города 9.

Примечания

  1. «Мы не согласны». Ростовские активисты потребовали защитить рощу СКА от строительства // 161.ru, 13 сентября 2022 года
  2. Неудобная ошибка: губернатор Дона вмешался в конфликт жителей Ростова и Дом.РФ // Эксперт Юг, 15 сентября 2022 года
  3. «Никто на эту землю бульдозерами не ступит»: как Логвиненко и активисты решают судьбу рощи СКА // 161.ru, 18 октября 2022 года
  4. Личная страница Вконтакте - https://vk.com/id796589968
  5. Ростовчане подали в суд, пытаясь защитить от застройки рощу СКА // DONTR.RU, 13 июня 2023 года
  6. Видео из суда - https://vk.com/rnd_ska?z=video-219806055_456239030%2Fvideos-219806055%2Fpl_-219806055_-2
  7. Сайт Рособлсуда - https://oblsud.ros.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1115, 16 ноября 2023 года
  8. Видео из суда - https://vk.com/video-202886086_456241310
  9. Ростовский облсуд признал, что участок в роще СКА «вырезали» незаконно // 161.ru, 15 ноября 2023 года

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