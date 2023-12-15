15 декабря 2023, 09:26

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Решила гуманитарную проблему – добилась отмены разрешения на застройку рощи в центре города

Деятельность в 2022 году

12 сентября инициативная группа жителей и ее лидер Диана Джавадова обратились к президенту Путину, губернатору Ростовской области Голубеву и прокурору области Праскову с требованием не нарушать права жителей Ростова-на-Дону и не провоцировать возмущение горожан. Накануне в Москве Джавадова также передала жалобу в приемную президента и Следственный комитет .

В своих обращениях активисты требовали принять меры по недопущению застройки части рощи СКА, уникального лесного массива в центре донской столицы, чьи земли являются территорией общего пользования и не могут быть включены в коммерческий оборот. Ранее активистам стало известно о решении управления Росимущества по Ростовской области о необходимости использования земельного участка площадью 2 гектара под жилищное строительство. Также Корпорация Дом.РФ разместила на своем сайте объявление о поиске застройщика для освоения земли в роще СКА .

Попытки продать участок под жилую застройку предпринимались и ранее, начиная с 2019 года.

15 сентября в ходе прямой линии Голубев в очередной раз пообещал, что спорный участок должен сохранить «зеленый статус» и фактически анонсировал запрет на строительство в роще.

18 сентября организовала флэшмоб в защиту рощи, выразив намерения добиться успеха: «Были уже на приеме у первого зама прокурора области с жалобой, также были в Следственном комитете. Свою позицию мы выразили: на эту землю никто не ступит, ни с какими бульдозерами. Мы это все так не оставим и не сложим руки» .

Биография

Родилась в 1971 году .

Живет в Ростове-на-Дону.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель.

С 2019 года принимает активное участие в защите рощи СКА, расположенной в центре Ростова-на-Дону, от незаконной застройки.

В 2023 году продолжила борьбу против застройки зеленой территории в роще СКА уже в суде .

21 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить иск активистов, которые требовали отменить передачу участка рощи СКА в федеральную собственность и вернуть его в зону городских лесов.

15 ноября Ростовский областной суд признал незаконность формирования спорного участка, отменил решение Ленинского районного суда и обязал перевести участок в категорию «городские леса», вернув в собственность города .

Примечания