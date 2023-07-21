Суд в Ростове-на-Дону отказался вернуть роще СКА статус леса

21 июля 2023, 03:19

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказался удовлетворить иск активистов, которые требовали отменить передачу участка рощи СКА в федеральную собственность и вернуть его в зону городских лесов.

"Кавказский узел" писал, что ростовчане с 2020 года борются за сохранение рощи СКА, участок которой власти сначала планировали вырубить под парковку, а затем выставили на продажу для жилого строительства. В сентябре 2022 года губернатор Василий Голубев пообещал сохранить зеленую зону и не допустить строительства.

Коллективный иск с требованием вернуть роще возле стадиона СКА статус городского леса подали более ста участников инициативной группы «Роща СКА».

Активисты предоставили суду письмо бывшего главы регионального управления Росимущества Василия Федоренко, который указывал, что участок рощи, имевший статус городского леса до 2016 года, был зарегистрирован как федеральная собственность по ошибке.

Требования активистов поддержали городские власти, однако суд отказался удовлетворить иск. Представитель инициативной группы Диана Джавадова отметила, что перед последним заседанием судью, рассматривавшую иск, заменили, сообщила 20 июля Rostovgazeta.

Защитники рощи СКА намерены обжаловать решение суда, пишет со ссылкой на адвоката истцов Романа Будюкина "Блокнот-Ростов".

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