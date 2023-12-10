Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

10 декабря 2023, 14:10

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Александр Пилитин, мобилизованный из Дубовского района, погиб в военной операции на Украине, сообщили в сельской администрации. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 632 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 декабря была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 631 бойца из Волгоградской области.

В селе Горная Пролейка Дубовского района простились с 37-летним мобилизованным Александром Пилитиным, погибшим в зоне военной операции на Украине, сообщает сегодня со ссылкой на главу администрации Горнопролейского сельского поселения V1.ru.

По словам брата погибшего, Александр Пилитин был мобилизован в сентябре 2022 года. "Один раз приходил в отпуск. До СВО где он только не работал: в «Магните», в магазине бытовой техники, на металлоприёмнике, занимался окнами, на полставки числился на почте. Его оттуда мобилизовали. Когда с женой развёлся, то остался совсем один. Родителей у него нет. Сказал, что терять ему нечего, хочет уйти добровольцем, чтобы подзаработать", - приводит его слова издание.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 632 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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