Мемориальная доска в честь Мурата Ситкалиева в школе села Кано. Фото: администрация школы https://vk.com/wall760475293_149

10 декабря 2023, 10:31

Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне проведения военной операции погиб Мурат Ситкалиев из Старополтавского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 631 жителя Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине Сергея Ковынева из Среднеахтубинского района. Он стал, по меньшей мере, 630 жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель Старополтавского района Мурат Ситкалиев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. В школе села Кано в его честь установлена мемориальная доска, сообщила администрация школы 29 ноября на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 631 жителя Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине жителя Камышинского района", "Офицер из Камышина погиб в военной операции", "Семь бойцов из Волгоградской области погибли в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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