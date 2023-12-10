Сергей Ковынев. Фото: глава Среднеахтубинского района Николай Патрин https://vk.com/wall717477518_587

10 декабря 2023, 06:56

Власти подтвердили гибель на Украине жителя Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Ковынев погиб на Украине, сообщили власти Среднеахтубинского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 630 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно о гибели на Украине Алексея Кайпаева из Фролово. Он стал, по меньшей мере, 629 жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель Среднеахтубинского района Сергей Ковынев. Он награжден медалью "За храбрость", сообщил 29 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава этого района Николай Патрин

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции не менее 630 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине жителя Камышинского района", "Офицер из Камышина погиб в военной операции", "Семь бойцов из Волгоградской области погибли в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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