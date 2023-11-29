Верховный суд Кабардино-Балкарии встал на сторону адвоката Ципиновой

29 ноября 2023, 15:27

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Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, обвинявшейся в нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики сегодня рассмотрел апелляционное представление прокурора на оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, сообщила Федеральная палата адвокатов России в своем Telegram-канале

"Надеемся на торжество закона и вступление в силу вынесенного приговора, являющегося образцом правосудия", – заявил перед заседание советник ФПА РФ Нвер Гаспарян.

Суд, рассмотрев позиции сторон, утвердил оправдательный приговор Диане Ципиновой, указано в сообщении в Telegram-канале ФПА.

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков он пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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