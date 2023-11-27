Кубанский священник оштрафован за дискредитацию армии

27 ноября 2023, 04:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иеромонах Российской православной церкви Иона (Илья Сигида), ранее арестованный на двое суток по обвинению в сопротивлении силовикам во время обыска в храме, оштрафован на 30 тысяч рублей. Суд Славянска-на-Кубани счел его статью дискредитирующей российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", помощник архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ) Виктора Пивоварова Илья Сигида (Иона) сообщил 6 октября, что в храме прошли обыски, после которых архиепископ был задержан. Сам Сигида был арестован на двое суток за неповиновение требованиям силовиков. 8 октября РосПЦ подтвердила, что обыски были проведены, однако отметила, что Виктор Пивоваров задержан не был и находится в храме.

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви Виктора Пивоварова за дискредитацию вооруженных сил России. 29 марта Пивоваров подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Городской суд Славянска-на-Кубани оштрафовал иеромонаха Иону (Илью Сигиду) на 30 тысяч рублей из-за публикации критикой действий Русской православной церкви в связи с проводимой на Украине специальной военной операции. Статья была опубликована на сайте Российской православной церкви (РосПЦ), сообщают 26 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном 26 ноября на сайте суда, указано, что на Сигиду был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. На заседание суда священник не явился, хотя был уведомлен надлежащим образом. Отмечается, что он "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд не установил и оштрафовал Сигиду на 30 тысяч рублей.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.