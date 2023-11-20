Силовики пришли с обысками в райсуд Ростова-на-Дону

20 ноября 2023, 10:06

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Силовики проводят обыски у председателя Ленинского райсуда Ростова-на-Дону и его коллег в связи с расследованием дела бывшего председателя облсуда Елены Золотаревой.

Как писал "Кавказский узел", в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой возбуждено уголовное дело на основании показаний четырех ростовских судей и двух прокуроров. Золотаревой инкриминируется, в частности, спорный приговор адвокату Роману Кузнецову, который был признан виновным в хищении денег у бизнесмена Александра Хуруджи.

19 мая председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, а 13 июля решила прекратить ее добровольную отставку и лишила ее льгот. В июле Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО.

Оперативники ФСБ и следователи центрального аппарата СКР сегодня утром начали обыски в здании Ленинского райсуда Ростова-на-Дону и по местам жительства его сотрудников, сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах 161.ru. Ранее, 16 ноября, обыски прошли в Советском райсуде города, пишет издание.

Обыски сегодня проходят у председателя Ленинского райсуда и его коллег. Их подозревают в соучастии по коррупционному делу Елены Золотаревой, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области. "Ранее аналогичные обыски прошли у судей Советского районного суда Ростова-на-Дону. Председателя и еще трех судей оперативники заподозрили в коррупции", - говорится в публикации агентства.

Напомним, Елена Золотарева и Татьяна Юрова заподозрены в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 миллионов рублей за решение по уголовному делу, еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 миллиона рублей, в других двух – по одному миллиону рублей. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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