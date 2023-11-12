12 ноября 2023, 03:20

Следствие связало дело Золотаревой с приговором за хищение денег у Александра Хуруджи

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Показания на бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву дали четыре судьи и два прокурора, на них основано уголовное дело. Золотаревой ставится в вину, в частности, спорный приговор адвокату Роману Кузнецову, который был признан виновным в хищении денег у бизнесмена Александра Хуруджи.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении Елены Золотаревой, Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, а 13 июля решила прекратить ее добровольную отставку и лишила ее льгот. В июле Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО. В августе Верховный суд России признал законным уголовное преследование бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, а в конце октября апелляционная коллегия Верховного суда оставила согласие в силе.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой было возбуждено на основании показаний четырех ростовских судей и двух прокуроров, ей ставится в вину спорный приговор по делу о хищение средств бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александра Хуруджи, сообщает 10 ноября Российское агентство правовой и судебной информации, ссылаясь на определение Верховного суда Российской Федерации.

В Высшую квалификационную коллегию судей, которая дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой, были переданы протоколы осмотра рассмотренных уголовных дел, которые, как считает следствие, могут свидетельствовать о ее причастности к преступной деятельности. В определении говорится, что сведения, которые могут свидетельствовать об этом, содержатся, в частности, в уголовном деле в отношении Романа Кузнецова (до смены имени известного как Усман Дудуркаев), который, согласно апелляционному определению Ростовского областного суда, похитил у компании АО "Энергия" более 47 миллионов рублей. В это время главный акционер "Энергии" Александр Хуруджи находился под арестом по обвинению в мошенничестве и легализации незаконно полученных денежных средств. В итоге он был оправдан.

Бывший руководитель Агентства стратегических инициатив ЮФО, владелец компании "Энергия" Александр Хуруджи обвинялся в хищении путем обмана 478 миллионов рублей у "МРСК Юга" и в незаконном предпринимательстве, но суд 3 мая исключил из дела эпизод о хищении в связи с отсутствием состава преступления и оправдал Хуруджи.

Роман Кузнецов был признан виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неподаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства (статьи 330.2 УК РФ) и приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить приговор до пяти лет и одного месяца лишения свободы, но областной суд оставил приговор в силе.

В числе дел, которые заинтересовали следствие, также еще одно уголовное дело и гражданские дела по искам четырех жителей Ростовской области.

Напомним, трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 миллионов рублей за решение по уголовному делу, еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 миллиона рублей, в других двух – по одному миллиону рублей.

4 апреля стало известно, что Елена Золотарева помещена под домашний арест и подала в Верховный суд заявление об отставке. У нее, а также у Татьяны Юровой прошли обыски. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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Примечание:

"Ростовский судья Бондаренко отправлен в СИЗО", "Дело мэра Азова направлено на новое рассмотрение", "Игорь Пятигорец приговорен к 8,5 года колонии за мошенничество".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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