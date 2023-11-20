НПО призвали делегатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ уважать право карабахцев на самоопределение

20 ноября 2023, 02:28

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Общественные организации из Нагорного Карабаха передали участникам сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ обращение, в котором представили свое видение решения вопроса карабахцев, сделав акцент на их праве вернуться на родину и праве на самоопределение.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября в Ереване открылась трехдневная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, от участия в которой отказались российская и азербайджанская делегации.

Представители карабахских неправительственных организаций встретились 19 ноября с представителем французской делегации, членом фракции "Республиканцы" Сената Франции Валери Буайе и передали письмо-обращение, в котором призывается уважать право на самоопределение Нагорного Карабаха.

"Мы не намерены изменять своих убеждений ни перед лицом силы, ни перед угрозой уничтожения, ни в изгнании, ни при любых других политических обстоятельствах", - говорится в обращении карабахских НПО.

Авторы обращения отмечают, что Европа и весь демократический мир стоят сегодня перед выбором - либо восстановить в Нагорном Карабахе международный порядок, основанный на уважении права на самоопределение и других прав и свобод человека, либо молчаливо согласиться, что агрессия, блокада и оккупация являются законными способами урегулирования конфликтов.

В обращении сделан акцент на возвращение жителей Нагорного Карабаха на родину. При этом, как отметили авторы обращения, должны быть созданы определенные условия, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Возвращение к Дизаку" Маргарита Карамян.

По ее словам, авторы обращения требуют, чтобы Азербайджан полностью вывел свои войска, полицию и администрацию с территории бывшей НКАО и Шаумянского район, Бердзорский (Лачинский) коридор, также как и НКАО и Шаумянский район, должен полностью быть передан под контроль и управление ООН, по всей границе бывшей НКАО и Шаумянского района должны быть размещены международные миротворческие силы и должна быть создана демилитаризованная зона. "Должны быть созданы все условия для возвращения всех беженцев и проведения референдума и определения окончательного статуса Нагорного Карабаха", - отметила Карамян.

Валери Буайе заверила, что, несмотря на то, что международная политика сконцентрировала свое внимание на Израиле и Украине, она "поднимет тему Нагорного Карабаха и напомнит своим европейским коллегам, что нельзя закрывать глаза на действия Азербайджана в Арцахе (Нагорном Карабахе)".

Письмо-обращение было передано каждой делегации из всех присутствующих на заседании стран-участниц осенней сессии ОБСЕ.

14 ноября посетившие Азербайджан представители Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приветствовали готовность Баку заключить мирный договор с Ереваном и выполнить обязательство способствовать возвращению армян в Карабах. В ходе встречи с делегацией ПА ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в регионе есть "очень хорошие возможности для мирной повестки", которую поддерживает Баку. Но, по словам Алиева, несмотря на то, что "Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи".

в 2023 году переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий более 100 тысяч жителей покинуло Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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