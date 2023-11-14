Власти Грузии отказались снижать избирательный барьер

14 ноября 2023, 03:52

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"Грузинская мечта" отказалась от данных в 2022 году обещаний снизить проходной барьер на парламентских выборах с пяти процентов до двух, заявив, что оппозиция не помогала властям Грузии в работе над получением статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года власти Грузии заявили, что снизят избирательный барьер для партий на парламентских выборах, если Евросоюз предоставит стране статус кандидата в члены ЕС. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, после того, как будет предоставлен статус, в течение месяца будет изменено законодательство, в соответствии с которым действующий пятипроцентный барьер будет снижен до двухпроцентного.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека.

Депутаты "Грузинской мечты" заявили 13 ноября, что оппозиция отказалась сотрудничать с правительством для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, поэтому данное в июле 2022 года обещание снизить избирательный порог для партий на парламентских выборах больше не в силе.

«В 2022 году господин Кобахидзе назвал конкретные обстоятельства, с которых мог бы начаться разговор о снижении порога. Но мы увидели, что радикальные группировки не только сделали шаг в сторону деполяризации, наоборот, ничего не сделали для получения статуса страны. Эти люди, которые побежали с коктейлем Молотова и подожгли свою страну. Поэтому этот вопрос закрыт, дискуссии по этому вопросу не будет", - сказал депутат Алуда Гудушаури в эфире "Мтавари архи".

Депутат от «Грузинской мечты» Анри Оханашвили заявил "Мтавари архи", что правящая партия не будет рассматривать поправку об избирательном пороге, этот вопрос не стоит на повестке дня. «Ряд оппозиционных групп сейчас находится в беспомощном состоянии, у них нет ресурсов даже для того, чтобы преодолеть тот избирательный барьер, который сегодня установлен. Этот избирательный порог, как вы знаете, установлен в виде пятипроцентного барьера, вопрос пересмотра этого барьера не стоит на повестке дня. Мы не будем обсуждать вопрос изменения избирательного порога, пусть все политические партии готовятся к выборам, мобилизуют свои ресурсы и выходят к избирателям в равных, конкурентных, справедливых условиях", - сказал он.

Оппозиция обвинила власти Грузии в отказе от своих обещаний снизить избирательный барьер. По мнению "Единого национального движения", это необходимо сделать для того, чтобы небольшие политические силы также были представлены в парламенте.

«Избирательный порог должен быть снижен, потому что есть небольшие партии, у которых есть свои избиратели. Но их недостаточно, чтобы преодолеть этот порог. Поэтому всем избирателям должна быть предоставлена возможность иметь своего представителя в парламенте, и это логично», - заявил 13 ноября депутат парламента от «Единого национального движения» Давид Хаджишвили в эфире "Рустави 2".

Член партии «Гирчи» Александр Раквиашвили считает, что его партии не составит труда преодолеть пятипроцентный барьер, но отметил, что снижение избирательного барьера необходимо. «Мы готовы преодолеть пятипроцентный барьер. Но понятно, что чем ниже порог, тем лучше», - заявил он в эфире "Рустави 2".

Парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году. В июле партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам. Своей целью оппозиционеры назвали победу над "Грузинской мечтой".

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей. 2 ноября 169 неправительственных организаций обратились к Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата, а 7 ноября об этом попросили деятели культуры Грузии.

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