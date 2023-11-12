Александр Оськин. Фото: пресс-служба мэрии Кизляра https://vk.com/wall629874961_2405

12 ноября 2023, 09:51

Власти подтвердили гибель на Украине жителя Кизляра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Оськин погиб на Украине, сообщили власти Кизляра. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 660 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября стало известно о гибели на Украине Фаика Абдурахманова из Ахтынского района. Он стал, по меньшей мере, 659-м жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Мобилизованный житель Кизляра Александр Оськин погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 3 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пресс-секретарь мэрии Кизляра Сельминаз Салихова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 660 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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