11 ноября 2023, 23:24

Офицер из Дагестана убит в военной операции

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Младший лейтенант Фаик Абдурахманов погиб на Украине, сообщила администрация Ахтынского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 659 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Ислам Шихмурадов стал 658-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине  подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

31 октября в зоне военной операции погиб младший лейтенант Фаик Абдурахманов, сообщиа сегодня администрация Ахтынского района. Абдурахманов - уроженец селения Ахты Ахтынского района, затем семья переехала в село Алексеевское Рамешковского района Тверской области.

Абдурахманов служил в Каспийской флотилии, погиб  в ходе боев на Херсонском направлении. Ему было 37 лет, власти предложили назвать его именем улицу, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 659 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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