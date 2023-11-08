Власти подтвердили гибель на Украине 2850 военных с юга России

08 ноября 2023, 17:54

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Не менее 1405 военнослужащих из СКФО и 1445 бойцов из ЮФО погибли во время специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее количество погибших насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", к 29 власти и силовики подтвердили гибель во время специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 2800 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших военных приходилось на Дагестан.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Власти и силовики с начала проведения военной операции на Украине сообщили о гибели не менее 2850 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным сообщениям, во время погибли 1405 военнослужащих из регионов и республик СКФО. Наибольшее число погибших бойцов приходится на Дагестан – 658. Подтверждена гибель 226 жителей Северной Осетии, 205 военных из Ставропольского края, 138 жителей Чечни 1 , 110 военных из Кабардино-Балкарии 2 , 44 – из Ингушетии, а также 24 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Согласно данным властей и силовиков, во время спецоперации на Украине погибли 1445 жителей ЮФО. Согласно официальной информации погибли 586 силовиков из Волгоградской области, 316 жителей Ростовской области, 241 военнослужащий из Краснодарского края, 219 – из Астраханской области, 46 жителей Калмыкии и 37 военных из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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