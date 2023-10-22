Российская военная техника на территории Украины во время военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org

22 октября 2023, 07:41

Власти подтвердили гибель на Украине 2750 военнослужащих с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 1374 военнослужащих из СКФО и 1376 бойцов из ЮФО погибло в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее количество погибших военных приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 октября власти и силовики официально подтвердили гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 2700 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших бойцов приходилось на Дагестан.

О гибели как минимум 2750 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа сообщили власти и силовики с начала проведения СВО.

По официальной информации, на Украине погибли 1374 военных из СКФО. Больше всего погибших бойцов приходится на Дагестан – 650. Подтверждена гибель 219 военнослужащих из Северной Осетии, 191 жителя Ставропольского края, 138 бойцов из Чечни, 170 силовиков из Кабардино-Балкарии, 43 – из Ингушетии и 24 – из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе военной операции 1376 жителей ЮФО. По сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине погибли 548 жителей Волгоградской области, 308 бойцов из Ростовской области, 232 силовика из Краснодарского края, 209 жителей Астраханской области, 36 бойцов из Адыгеи и 43 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов стал первым из представителей властей, кто сообщил о гибели в ходе СВО российского военного. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 октября 2023, 08:34

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