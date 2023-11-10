Союз с Москвой ограничил возможности военного сотрудничества Армении и США

10 ноября 2023, 06:22

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Союзнические отношения с Россией препятствуют углублению военного сотрудничества Армении с США и другими западными странами, а нынешний его уровень не позволит восстановить военный баланс на Южном Кавказе, считают политологи Андриас Гукасян и Ара Папян. Жители приграничных сел заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Как писал "Кавказский узел", Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина 1 ноября заявил о вероятности Азербайджана на территорию Армении в течение ближайших недель, а опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики назвали назвали этот риск высоким. Госдеп США 2 ноября подтвердил решительную поддержку территориальной целостности Армении и пригрозил "серьезными последствиями" за любое нарушение ее суверенитета. Бакинские аналитики, в свою очередь, назвали утверждения о высокой угрозе военного вторжения Азербайджана в Армению необоснованными.

Вашингтон и Ереван договорились о сотрудничестве в реформировании армянских вооруженных сил после встречи главы Генштаба страны с представителями Европейского командования США в Штутгарте, сообщило 6 ноября Минобороны Армении на своем сайте. В ходе встречи затрагивались "вопросы региональной безопасности" и Еревану было обещано содействие "профессионализации вооруженных сил, укреплении профессионального сержантского состава, модернизации системы управления, военной медицине, военном образовании и боевой подготовке" со стороны США.

Эффективность реформирования армянской армии важна для восстановления баланса сил в регионе, но она зависит от возможностей сотрудничества с западными странами, и, в частности, с США - оно позволит организовать производства вооружения в Армении и реорганизовать систему подготовки военнослужащих, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

«С 2011 года Армения пассивно наблюдала, как вооружается Азербайджан, который приобрел вооружений на несколько миллиардов. Армения и Армия обороны Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) понесли большие потери в осенней войне 2020 года, а в сентябре этого года Армия обороны Арцаха и вовсе прекратила свое существование, ее вооружение досталось России», – отметил он.

Договоренности без восстановления военного баланса не могут стать реальным механизмом, сдерживающим от нападения, считает Гукасян. «Азербайджан предупреждают воздержаться от агрессии в иной плоскости, в плоскости дипломатических усилий. Запад таким способом пытается компенсировать пробелы в военном балансе, но сдерживать агрессию исключительно дипломатическими усилиями невозможно. Дипломатические усилия не снижают угрозу вторжения, они могут оттянуть угрозу, временно повлияв на ситуацию. Полагаться на дипломатию – большая ошибка. Нужен военный баланс, добиться которого можно, восстановив потенциал армянской армии. Без этого невозможна стабилизация ситуации. Пока нарушен военный баланс, силовую угрозу Азербайджан активно использует как средство давления на Армению», – подчеркнул политолог.

Союзнические отношения с Россией негативно влияют на военное сотрудничество Армении с западными странами, добавил он. «Армения не может в полной мере использовать возможности военно-технического сотрудничества с Западом, страны НАТО находятся в конфронтации с Россией. Для доступа к современным технологиям, методикам, организационным решениям в сфере армии, Армения должна быть свободна от военно-политических отношений с Россией», – заключил Гукасян.

Политолог Ара Папян также считает, что союзнические отношения Армении с Россией препятствуют более тесному военному сотрудничеству с США и другими западными странами. «Армяно-американские договоренности пока не могут стать механизмом сдерживания Азербайджана от вторжения в Армению. Нужно время, чтобы был результат. Кроме того, пока членство Армении в ОДКБ препятствует возможности сотрудничать в расширенном формате и оснащать армию по западным стандартам, – в частности, из-за ограничений, наложенных уставом ОДКБ. Но в любом случае, военное сотрудничество с США – диверсификация безопасности, что очень важно», - заявил он «Кавказскому узлу».

Баку удерживает от вторжения в Армению опасение последующих за этим шагом санкций против президента Ильхама Алиева и его семьи, уверен политолог. «Сколько этим Запад сможет сдерживать (Баку), покажет время. В Азербайджане опасаются, что военное сотрудничество с Западом усилит армянскую армию, и Азербайджан будет лишен возможностей противостоять ей», - пояснил Папян.

Главной проблемой восстановления военного баланса он назвал отсутствие политической воли у армянских властей. «Пашинян – ставленник Кремля, а попытки представить его прозападным политиком – хороший пиар. Москва заинтересована в этом, чтобы при необходимости обвинить его в ухудшении армяно-российских отношений и найти повод для оправдания, почему она не помогает своему союзнику. Пашинян сохранил все армяно-российские договоры, в том числе договор с ОДКБ. Он принял решение об отправке армянских военных в Сирию, об этом почему-то все забыли. Из-за этого Запад вычеркнул Армению из программ на сотни миллионов долларов на Западе», – сказал политолог.

Жители приграничья описали ситуацию на линии соприкосновения

Бывший староста села Бардзаван Оник Авакян сообщил, что ситуация на линии соприкосновения на участке Шурнух-Воротан стабильная. «Периодически были скопления азербайджанских подразделений, хоть стрельбы не было. Но на данный момент они отодвинули свои войска», - заявил он «Кавказскому узлу».

Баку планировал вторгнуться в Армению, однако реакция международного сообщества удержала Азербайджан от агрессии, считает бывший староста. «Но это не означает, что Азербайджан отказался от намерений вторгнуться в Армению. При первой возможности Баку непременно реализует задуманное», - подчеркнул Авакян.

Староста села Шурнух Гокор Дарбинян также констатировал отсутствие передвижения азербайджанских войск на линии соприкосновения.

«Во время сентябрьской агрессии против Арцаха Азербайджан стянул войска на линию соприкосновения, однако сейчас ситуация стабильная. Повлияла ли на это реакция международного сообщества, сказать сложно. Как бы то ни было, нужно рассчитывать прежде всего на свои силы», - заявил он «Кавказскому узлу», добавив, что от позиций противника сельчан отделяют от 500 до 1000 метров.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, полагают политологи в Армении.

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