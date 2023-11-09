Суд арестовал жителя Ростовской области по делу о попытке поджога военкомата

09 ноября 2023, 03:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ивана Свистова, задержанного после попытки поджога в военкомата в Морозовске, суд отправил в следственный изолятор на два месяца. По статье о хулиганстве мужчине грозит до семи лет заключения.

Как информировал "Кавказский узел", 7 ноября источники сообщили, что 50-летний житель Ростовской области совершил неудачную попытку поджога военкомата в Морозовске, после чего был задержан на месте силовиками. Утверждалось, что задержанный - житель хутора Степано-Саченский Милютинского района Иван Свистов.

Мужчину, задержанного после попытке поджога военкомата в Морозовске, отправили в СИЗО. "В отношении Ивана Свистова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - цитирует 8 ноября объединенную пресс-службу судов региона "Интерфакс-Юг".

Решение об аресте вынес Морозовский районный суд. Обвинение Свистову предъявлено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК России), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Инцидент, по информации следователей, произошел еще 6 ноября - мужчина "бросил бутылки, наполненные самодельной зажигательной смесью, в окно здания военного комиссариата Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов в городе Морозовске Ростовской области", - приводит официальную версию "Коммерсант".

Брошенные мужчиной бутылки даже не разбили окно в здании военкомата, отмечает местное издание "Блокнот". Комментариями обвиняемого или его представителя относительно инцидента и решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

В Ростовской области после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения военной операции. Так, 6 января были задержаны трое молодых людей, которые планировали поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации.

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.