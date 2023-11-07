Источники сообщили о попытке поджога военкомата в Морозовске

07 ноября 2023, 09:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

50-летний житель города Морозовск в Ростовской области совершил неудачную попытку поджога местного военкомата, после чего был задержан на месте силовиками, сообщили сегодня источники.

По данным телеграм-канала "Shot", в городе Морозовск в Ростовской области 50-летний местный житель Иван Васильевич попытался забросить три бутылки с "коктейлем Молотова" в окно военкомата, здание которого расположено на Коммунистической улице.

Все три "коктейля Молотова" не попали внутрь здания, так как отскочили от сетки-рабицы, возгорания не последовало. Житель Морозовска был на месте задержан сотрудниками полиции, сообщил сегодня паблик "Лента новостей Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте".

Поджечь военкомат попытался житель хутора Степано-Саченский Милютинского района Иван Свистов, уточнил телеграм-канал "Че по Ростову".

На сайтах администрации Морозовска, МВД по Ростовской области и на сайте следственного управления СКР по Ростовской области на 09.10 мск нет комментариев относительно сообщения о попытке поджога военкомата в Морозовске.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала спецоперации на Украине неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения военной операции. Так, 6 января были задержаны трое молодые людей, которые планировали поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации.

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.