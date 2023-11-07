Звук взрыва напугал жителей Таганрога

07 ноября 2023, 11:38

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Сегодня утром в небе над Таганрогом произошел взрыв, рассказали местные жители. Комментаторы в сети уточнили, что взрыв произошел над центральной частью города.

По данным паблика "ЧП Таганрог" в соцсети "ВКонакте", сегодня около 10.00 мск над городом раздался звук, похожий на сильный взрыв.

"Вероятнее всего взрыв связан с переходом самолета на сверхзвук. Но это не точно", – сказано в публикации.

Этот пост в паблике "ЧП Таганрог", на который подписаны 6019 пользователей, на 11.25 мск набрал 15 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"В Покровском очень хорошо было слышно", – отметил Виталий Кривец.

"Шаумяна очень сильно было слышно", – написала Олеся Глыбченко.

"Западный прям сильно, но никакого следа в небе. И в небе был самолет", – уточнила Olga Sontova.

"Самолёт это. После хлопка слышно рев двигателя от самолёта", – написал Antoxa Batman.

По словам жителей, звук похожий на взрыв, произошел над центром города, уточнил телеграм-канал "Ростов Главный".

Эта запись в телеграм-канале "Ростов Главный", на который подписаны более 15 тысяч пользователей, на 11.20 мск набрала 18 отметок с реакцией пользователей и шесть комментариев.

"Да нормально все, только школа чуть не развалилась", – сыронизировал Артём.

"У меня тоже все нормально. Только чуть не унесло звуковой волной", – ответила ему также с иронией Милана Тофски.

На 11.25 мск на сайте администрации Таганрога, а также в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева нет комментариев относительно информации о взрыве над Таганрогом.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты, связанные с летающими объектами. В частности, 15 августа в Миллерово были слышны взрывы и выстрелы. Военные заявили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ на эти объяснения выказали недоверие.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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