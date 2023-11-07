Минобороны отчиталось о ротации миротворцев в Карабахе

07 ноября 2023, 13:27

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Отправка вооружения миротворцев из Нагорного Карабаха в Россию для ремонта и ротация контингента завершены, сообщило Минобороны РФ.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября миротворцы отчитались о сворачивании наблюдательных постов в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах, а 8 октября российский миротворческий контингент свернул посты в Мартунинском и в Мартакертском районах. 9 октября Минобороны России сообщило о сворачивании поста в Мартакертском районе, при этом выставлены 25 постов по охране изъятого в Нагорном Карабахе оружия, в том числе 14 - совместно с азербайджанскими военными. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована "на фоне массового исхода населения". 22 октября Минобороны РФ сообщило, что находящиеся в Нагорном Карабахе миротворцы выставили семь постов "для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям". Пять из постов были выставлены совместно "с азербайджанской стороной".

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Минобороны РФ сообщило о завершении отправки вооружения российских миротворцев из Нагорного Карабаха на территорию России для ремонта и о ротации миротворческого контингента, пишет "Коммерсант".

"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто 10 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - проинформировало Минобороны.

Напомним, лидер оппозиционной азербайджанской партии Али Керимли заявил, что участие российских военных в охране конфискованного в Карабахе вооружения безосновательно. Он потребовал вывода миротворцев из бывшей зоны конфликта. Дальнейшее пребывание миротворцев в регионе противоречит интересам Баку, согласились азербайджанские аналитики.

Как располагались позиции миротворцев в регионе после карабахской войны 2020 года, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" "Карте размещения российских миротворцев".

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