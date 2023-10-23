Миротворцы выставили семь постов для обеспечения безопасности в Карабахе

23 октября 2023, 04:47

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С 19 сентября в Нагорном Карабахе российские миротворцы свернули восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов. При этом они установили семь постов для обеспечения безопасности движения по дорогам, пять из которых - совместно с азербайджанскими военными.

"Кавказский узел" писал, что по данным на 12 октября министерство обороны Российской Федерации отчиталось о прекращении работы 21 наблюдательного поста миротворцев в Нагорном Карабахе.

5 октября миротворцы отчитались о сворачивании наблюдательных постов в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах, а 8 октября российский миротворческий контингент свернул посты в Мартунинском и в Мартакертском районах. 9 октября Минобороны России сообщило о сворачивании поста в Мартакертском районе, при этом выставлены 25 постов по охране изъятого в Нагорном Карабахе оружия, в том числе 14 - совместно с азербайджанскими военными, сообщило Минобороны России. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована "на фоне массового исхода населения".

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 22 октября, что находящиеся в Нагорном Карабахе миротворцы выставили семь постов "для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям".

В сообщении, опубликованном в ежедневном информационном бюллетене о деятельности миротворцев отмечается, что пять из постов выставлены совместно "с азербайджанской стороной".

Также ведомство информирует, что с 19 сентября свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов миротворцев в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики полагают, что присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением, хотя их функции могут быть скорректированы.

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