Двое обвиняемых осуждены по делу о смерти ребенка в тбилисском парке

06 ноября 2023, 16:17

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Суд в Тбилиси приговорил к лишению свободы бывшего чиновника Гигу Гигашвили и эксперта Вахтанга Лондаридзе, признав их виновными по делу о смерти девочки в парке Ваке.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля Тбилисский горсуд вынес решение по делу о гибели ребенка в парке Ваке. Один из девяти подсудимых был оправдан, а остальные приговорены к различным срокам лишения свободы.

Помимо этих девяти человек, в марте обвиняемыми стали экс-руководитель городской Службы охраны окружающей среды, обвиненный в халатности, и специалист предприятия "Экспертиза, строительство, дизайн", обвиненный в изготовлении и использовании поддельного официального документа. Также обвинение предъявлено юридическим лицам "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшенэксперт". Экспертиза установила, что поддельный проект, который представил директор "Гринсервис+" в городскую службу, был некачественным, так как в нем не соблюдались правила безопасности при оборудовании электроустройств, заявила прокуратура.

Суд сегодня признал виновным в халатности бывшего руководителя городской Службы охраны окружающей среды Гигу Гигашвили и приговорил его к трем годам лишения свободы. Специалиста предприятия "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанга Лондаридзе суд признал виновным в составлении и использовании фальшивого заключения и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Также судья назначил штраф в 250 000 лари (около 92 250 долларов) компании "Гринсервис+", которая занималась реконструкцией фонтана. Компания "Мшенэксперт" оштрафована на 100 000 лари (около 36 900 долларов), компания "Экспертиза, строительство, дизайн" - на 50 000 лари (около 18 450 долларов) , передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Гигашвили и Лондаридзе Мамука Блиадзе заявил, что приговор будет обжалован в высшей инстанции, передал телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Дети пытались достать из фонтана упавший в воду мяч, и их ударило электрическим током. 13-летняя девочка умерла в больнице, а два мальчика получили травмы. По делу о гибели ребенка были арестованы девять человек. Им были предъявлены обвинения в халатности, нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ, повлекшем гибель человека, а также в изготовлении и использовании поддельных документов.

Фонтан, в котором девочка получила удар током, был введен в эксплуатацию за день до трагедии. Ранее этот объект закрывался на ремонт. Трагедия вызвала в Грузии широкий общественный резонанс, многие сочли, что причиной гибели девочки стало халатное отношение чиновников к своим обязанностям.

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