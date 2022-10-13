Гибель ребенка привела к требованиям отставки мэра Тбилиси

13 октября 2022, 20:12

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За гибель 13-летней девочки в открытом после реконструкции фонтане в парке Ваке должен ответить мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявили представители оппозиции. Горожане, собравшиеся у мэрии, поддержали это требование. Каладзе сообщил о начале расследования случившегося и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

13-летняя девочка сегодня погибла от удара тока в фонтане в парке Ваке. По словам очевидцев, дети играли с мячом, он упал в фонтан. Дети вошли в фонтан, где их ударило током, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании "Рустави 2".

Девочка поступила в клинику Хечанишвили с остановкой сердца, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, сообщил врач Ираклий Пиртцхалаишвили. По его словам, еще двое мальчиков также получили удар током и сейчас находятся в больнице, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире "ТВ Формула".

Представители властей призвали к расследованию гибели ребенка

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отреагировал на трагическое происшествие в парке Ваки.

"Я всей душой разделяю горе членов семьи, родных и близких погибшего подростка. и выражаю им свою поддержку.Расследование уже начато, будут установлены причины трагедии и будет принято самое жесткое реагирование", — перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте правительства.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария потребовала "провести своевременное и эффективное расследование этого факта и установить ответственность всех, кто способствовал этой страшной трагедии", приводятся ее слова на сайте телекомпании "Пирвели".

Центральный фонтан парка Ваке открыли 12 октября, после нескольких месяцев реконструкции. В мероприятии также принял участие мэр Тбилиси Каха Каладзе. Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии, стоимость восстановительных работ малого каскада и круглого фонтана составляет 6,5 миллиона лари (примерно 2,3 миллиона долларов США). В общей сложности стоимость проекта реновации парка Ваки, включая работы по благоустройству и инфраструктуре, составляет 33 миллиона лари (примерно 11,7 миллиона долларов США).

Расследование начато, задействованы все соответствующие органы и виновные будут наказаны в рамках закона, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам Каладзе, центральным подрядчиком работ, проведенных в парке Ваке, была компания"Грин Сервис", проект прошел проверку, сообщила "Рустави 2".

МВД проводит расследование по статье о нарушении правил безопасности на объекте электрической или тепловой энергии, повлекшем смерть или серьезный ущерб здоровью (часть 1 статьи 240 УК Грузии), следует из сообщения на сайте ведомства.

Оппозиция потребовала отставки Кахи Каладзе

Лидер партии "Прогресса и свободы" Каха Окриашвили заявил о необходимости отставки мэра Тбилиси "Каладзе должен уйти в отставку и понести наказание", - привела его слова телекомпания "Пирвели".

Требование поддержал и лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе. "Я не думаю, что этот человек имеет моральное право быть мэром. Он должен уйти в отставку. Думаю, это будет единственное достойное поведение с его стороны. Это его ответственность от начала до конца". - приводятся его слова в другой публикации на сайте телекомпании.

На площадь к мэрии после гибели ребенка пришли горожане. В анонсе акции в Facebook* указано, что должна быть установлена ​​ответственность мэрии и самого мэра, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жители Тбилиси собрались у здания мэрии с требованием об отставке главы города, на опубликованном в Facebook* All news.ge видны несколько десятков участников акции.

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