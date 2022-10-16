Пострадавшие в тбилисском парке дети выписаны из больницы

16 октября 2022, 16:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оба мальчика, госпитализированных после удара током в фонтане тбилисского парка Ваке, выписаны из стационаров, сообщили врачи. Активисты анонсировали митинг с требованием к чиновникам взять на себя ответственность за смерть девочки после инцидента в парке.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября, по словам очевидцев, дети в парке Ваке играли с мячом, и он упал в фонтан. Дети вошли в фонтан, где их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, еще два мальчика также были госпитализированы.

Центральный фонтан парка Ваке открыли 12 октября, после нескольких месяцев реконструкции. За гибель девочки в открытом после реконструкции фонтане должен ответить мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявили после инцидента представители оппозиции. Горожане, собравшиеся у мэрии, поддержали это требование. Каладзе отчитался о начале расследования и пообещал, что виновные будут наказаны.

Ребенка, пострадавшего от удара током в парке Ваке, выписали из центра детского здоровья New Hospitals, сообщил представитель медучреждения. По его словам, подросток продолжит лечение на дому, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Сегодня утром руководитель New Hospitals Давид Цибадзе сообщил, что состояние подростка удовлетворительное. "По сегодняшним показателям он больше не нуждается в интенсивной терапии. После определенных консультаций мы примем решение о выписке его на дом и продолжении лечения амбулаторно. Мы планируем это сделать сегодня", - привело слова Цибадзе издание.

Информацию о выписке подростка подтвердили в пресс-службе больницы. Ранее из клиники Иашвили выписали другого мальчика, госпитализированного из парка Ваке, сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Национальное бюро судебной экспертизы заявило, что не проводило экспертизу работ, выполненных перед запуском фонтана в парке Ваке. "Интерес общественности относительно причин этого трагического факта высок, и распространяется много непроверенной информации об организации, выполнившей экспертизу. Хотим заявить, что Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули не проводило экспертизу работ, выполненных на фонтане в парке Ваке. В настоящее время Национальное бюро экспертизы привлечено к следственным мероприятиям, назначены соответствующие экспертизы", - процитировал поздно вечером заявление бюро телеканал на своем сайте.

Движение «Шецвале» ("Измени") призвало горожан прийти к 08.00 мск 17 октября к мэрии Тбилиси на митинг под лозунгом "Каладзе, возьми на себя ответственность". По мнению организаторов акции, мэр и другие чиновники должны взять на себя "моральную, юридическую и политическую ответственность" за трагедию в парке, пишет сегодня "Новости-Грузия".

Напомним, МВД Грузии начало расследование по статье о нарушении правил безопасности на объекте электрической или тепловой энергии, повлекшем смерть или серьезный ущерб здоровью (часть 1 статьи 240 УК Грузии).

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