Сотрудники полиции на месте происшествия в парке Ваке в Тбилиси. Октябрь 2022 г. Фото: https://www.newsgeorgia.ge/devjat-chelovek-zaderzhany-posle-smerti-rebenka-ot-udara-tokom-v-fontane-parka-vake/

10 июля 2023, 16:47

Восемь человек осуждены по делу о смерти ребенка в тбилисском парке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тбилисский городской суд сегодня вынес решение по делу о гибели ребенка после удара током в фонтане парка Ваке. Один из девяти подсудимых оправдан, а остальные приговорены к различным срокам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Дети пытались достать из фонтана упавший в воду мяч, и их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, а два мальчика получили травмы. По делу о гибели ребенка были арестованы девять человек. Им были предъявлены обвинения в халатности, нарушении техники безопасности при проведении ремонтных работ, повлекшем гибель человека, а также в изготовлении и использовании поддельных документов.

Фонтан, в котором девочка получила удар электрическим током, был введен в эксплуатацию за день до трагедии. Ранее этот объект закрывался на ремонт. Трагедия вызвала в Грузии широкий общественный резонанс, многие сочли, что причиной гибели девочки стало халатное отношение чиновников к своим обязанностям.


Согласно решению, которое вынес сегодня суд, директор компании "Гринсервис+" Лаша Пурцхванидзе приговорен к шести годам лишения свободы. Заместитель начальника муниципальной службы охраны окружающей среды мэрии Георгий Вахтангишвили признан виновным в халатности и осужден на три года.

Подсудимые Деви Кахоидзе и Лаша Чигиташвили получили по три года, Нугзар Китиашвили и Давид Тушишвили - по три с половиной года, Гиорги Гобеджишвили  - четыре года, Беки Мургвлиани осужден на год, а Валерий Гобеджишвили оправдан, сообщила в своем эфире "Мтавари архи", передает корреспондент "Кавказского узла".

Георгий Вахтангашвили, заместитель начальника муниципальной службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, анонсировал обжалование приговора. "Ни обвинение, ни доказательства, исследованные в суде, не подтвердили, что Вахтангашвили был обязан заново произвести экспертизу проекта. Поэтому я считаю, что наша апелляция будет обоснованной, и мы обязательно обратимся в апелляционный суд", - заявил в эфире "Мтавари  архи" адвокат Каха Церетели.

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Примечание:

"Власти Тбилиси снесли самострои на фоне протестов жильцов", "Протестующие в Тбилиси раскритиковали повышение стоимости проезда на транспорте", "Мэр Тбилиси подал в суд на оппозиционный телеканал".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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