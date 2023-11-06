Военный из Новопокровского района убит в ходе СВО

06 ноября 2023, 06:44

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Михаил Лушников из Новопокровского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 239 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября стало известно, что на Украине погиб Анатолий Барилко из станицы Новоивановская. Он стал, по меньшей мере, 238 жителем Краснодарского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Горькая Балка Новопокровского района Михаил Лушников. В местной школе №4 в его честь открыта парта героя, сообщила 23 октября администрация школы на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 239 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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