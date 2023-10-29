Власти признали гибель на Украине 2800 бойцов с юга России

29 октября 2023, 12:01

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Не менее 1385 военнослужащих из СКФО и 1415 бойцов из ЮФО погибли во время специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 22 октября властями и силовиками была подтверждена гибель во время специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 2750 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших военных приходилось на Дагестан.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Власти и силовики с начала проведения СВО сообщили о гибели не менее 2800 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным сообщениям, во время СВО погибли 1385 военнослужащих из регионов и республик СКФО. Наибольшее число погибших бойцов приходится на Дагестан – 653, Подтверждена гибель 221 жителя Северной Осетии, 195 военных из Ставропольского края, 138 жителей Чечни, 110 военных из Кабардино-Балкарии, 44 – из Ингушетии, а также 24 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Согласно данным властей и силовиков, во время спецоперации на Украине погибло 1415 жителей ЮФО. Согласно официальной информации погибли 576 силовиков из Волгоградской области, 314 жителей Ростовской области, 232 военнослужащих из Краснодарского края, 213 – из Астраханской области, 36 жителей Адыгеи и 44 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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