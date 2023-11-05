05 ноября 2023, 12:04

Власти подтвердили гибель на Украине военного с Кубани

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В зоне проведения специальной военной операции погиб Анатолий Барилко из станицы Новоивановская, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 238 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 1 ноября власти и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 237 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Анатолий Барилко из станицы Новоивановская, сообщила 24 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Новоивановского сельского поселения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 238 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края", "Житель Волгоградской области убит в зоне СВО", "Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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