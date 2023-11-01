Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине

01 ноября 2023, 00:45

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Вадим Нестеренко, Владимир Коваленко, Денис Скрябин, Сергей Быков и Юрий Маевский погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 237 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Черябкин стал 232-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Вадим Нестеренко погиб на Украине 9 августа 2022 года, сообщила 31 октября администрация Брюховецкого района, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Нестеренко было 43 года, он отправился в зону военной операции добровольно, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

19 октября районные власти сообщили, что в школе №15 имени Масловского будет установлена мемориальная доска Владимиру Коваленко, погибшему в зоне военной операции на Украине.

Администрация Тбилисского района сообщила об открытии парты героя Денису Скрябину, который погиб в зоне военной операции в мае. После школы и службы в армии он окончил институт, устроился на маслосырзавод. Денис не подлежал мобилизации, но принял решение отправиться на военную операцию, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 26 октября. 23 октября районные власти отчитались об открытии парты героя Сергею Быкову, который также погиб в военной операции на Украине.

Власти Щербиновского района сообщили о гибели на Украине сержанта, командира разведывательной группы воздушно-десантных войск Юрия Маевского. Он служил по контракту, в том числе в Сирии. В военной операции на Украине участвовал с ее начала, после ранения вернулся в строй. Погиб 17 июля, ему был 31 год. В школе станицы Старощербиновской открыта мемориальная доска, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 9 октября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 237 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 00.40 мск 1 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2810 силовиков с юга России, в том числе 1389 – в СКФО и 1421 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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