Виталий Черябкин. Фото: администрация Крымского краеведческого музея https://vk.com/wall510453361_2408

21 октября 2023, 10:44

Старший прапорщик из Крымска убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший прапорщик Виталий Черябкин из Крымска погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 232 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 18 октября силовики и власти подтвердили гибель в ходе спецоперации на Украине как минимум 231-го жителя Краснодарского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из Краснодарского края и их семей.

В ходе военной операции на Украине погиб житель Крымска, старший прапорщик Виталий Черябкин, сообщила 17 октября администрация Крымского краеведческого музея на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 232 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края", "Житель Волгоградской области убит в зоне СВО", "Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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