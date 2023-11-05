Сотрудники детдома в Гори заподозрены в избиениях воспитанников

05 ноября 2023, 15:33

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Начато расследование уголовного дела об избиениях воспитанников детского дома в Гори, сообщила полиция Грузии.

Полиция начала расследование по делу о насилии над несовершеннолетних в детском доме в Гори, сообщила пресс-служба МВД Грузии. По данным ведомства, расследование ведется по статье 126 УК Грузии (насилие), пишет "ИнтерпрессНьюс".

Воспитанники одного из детских домов семейного типа в Гори заявили о физическом и словесном насилии, а также унизительном обращении со стороны сотрудников учреждения, говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что в апреле 2021 года полиция возбудила дело об избиениях трехлетнего ребенка воспитателем детского сада в Тбилиси. Ранее на систематическое насилие и психологическое давление жаловались воспитанники детского дома в Коджори.

В 2021 году большой общественный резонанс вызвали сообщения об истязаниях воспитанников интерната для детей-сирот в Ниноцминде, принадлежащего Грузинской православной церкви. Работники аппарата омбудсмена почти год не могли попасть в интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, говорится в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

По данным омбудсмена Грузии, с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно – об изнасиловании. Одиннадцать НПО потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ, заподозренный в изнасиловании. Несколько бывших воспитанников интерната сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, их вынуждают покинуть учебные заведения.

В июне 2021 года суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. После этого грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната, и новый директор учреждения анонсировал кадровую чистку и озвучил план реформ. К декабрю 2021 года ситуация с соблюдением прав воспитанников интерната значительно улучшилась после того, как там было организовано круглосуточное дежурство соцработников.

В апреле 2023 года пять воспитанников интерната обратились в ЕСПЧс жалобой на нарушение их прав во время пребывания в приюте. Они указали, что в течение нескольких лет регулярно подвергались избиениям, физическим наказаниям и психологическому давлению.

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