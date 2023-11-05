05 ноября 2023, 08:19

Житель Чародинского района убит в ходе СВО

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Абдул-Ибрагим Гаджибегов погиб на Украине, сообщили власти Чародинского района. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 657 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 4 ноября власти и силовики подтвердили гибель во время военной операции на Украине не менее 656 жителей Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Чародинского района Абдул-Ибрагим Гаджибегов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 3 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация этого района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 657 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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