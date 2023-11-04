Контрактник из Дагестана погиб в военной операции

04 ноября 2023, 17:30

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Военнослужащий-контрактник Али Батдалов погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 656 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября администрация Каспийска сообщила, что в военной операции на Украине погиб прапорщик Алихан Исмаилов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 655 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Рядовой Али Батдалов, погибший в военной операции, посмертно награжден орденом Мужества, награда вручена его матери, сообщила 3 ноября администрация Каспийска.

Али Батдалов родился в семье рабочего в Каспийске в 1973 году, а жил в селе Хахита Левашинского района, следует из публикации, размещенной 15 сентября на сайте муниципальной газеты Левашинского района "По новому пути".

В мае 2023 года Батдалов подписал воинский контракт и служил в должности штурмовика-стрелка мотострелкового полка в зоне военной операции на Украине. Он погиб 19 июня, говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 656 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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