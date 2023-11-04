Прапорщик из Каспийска убит в ходе СВО

04 ноября 2023, 09:18

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Во время спецоперации на Украине погиб прапорщик Алихан Исмаилов, сообщили власти Каспийска. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 655 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что на Украине погиб Гаджимурад Адилбиев из Казбековского района. Он стал, по меньшей мере, 654 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Во время проведения военной операции на Украине погиб житель Каспийска, прапорщик Алихан Исмаилов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 3 ноября в своем телеграм-канале администрация Каспийска.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 655 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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