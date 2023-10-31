Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана

31 октября 2023, 18:51

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Гаджимурад Адилбиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Казбековского района. С начала военной операции Украине официально подтверждена гибель там как минимум 654 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Руслан Рамазанов стал как минимум 653-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Гаджимурад Адилбиев погиб в военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Казбековского района. Ранее глава района Гаджимурад Мусаев, 24 мая сообщив на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о похоронах бойца, которые состоялись в селении Алмак, называл его Гаджимурадом Адильбиевым. Подробности о погибшем в сообщениях не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 654 бойцов из Дагестана. Власти и силовики на 18.00 мск 31 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2805 силовиков с юга России, в том числе 1389 из СКФО и 1416 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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