Военный из Дагестана погиб на Украине

28 октября 2023, 20:40

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Руслан Рамазанов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Хивского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 653 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Хейрулла Гусейнов стал 652-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Житель села Кондик Руслан Рамазанов погиб на Украине, сообщила администрация Хивского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски на здании местной школы. Он погиб 27 сентября 2022 года под Запорожьем, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 27 октября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 653 бойцов из Дагестана. Власти и силовики на 20.30 мск 28 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2795 силовиков с юга России, в том числе 1381 из СКФО и 1414 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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