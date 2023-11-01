Мансур Мовлаев заявил о пытках силовиками в Киргизии

01 ноября 2023, 14:48

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В Национальный центр Киргизии по предупреждению пыток подано заявление о пытках в СИЗО уроженца Чечни Мансура Мовлаева. Суд в Бишкеке не конкретизировал, куда постановил выдворить Мовлаева, который опасается преследования властями Чечни, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд в Бишкеке приговорил уроженца Чечни Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению за пределы Киргизии за незаконное пересечение границы. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку, сообщил адвокат.

В августе силовики задержали в Иссык-Кульской области Киргизии Мансура Мовлаева, который объявлен в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 15 сентября Мовлаев запросил убежище в Киргизии, а 30 сентября дело о незаконном пересечении Мовлаевым границы поступило в суд. В последнее время в Киргизии часто под разными предлогами задерживают активистов из России, при этом власти страны очень редко дают статус беженца, указали правозащитники.

Сегодня в Национальный центр по предупреждению пыток было направлено заявление о насилии в отношении Мансура Мовлаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мовлаева Бакыт Автандил.

По его словам, этот центр занимается профилактическим посещением мест заключения, его представители должны посетить Мовлаева, взять у него заявление и осмотреть его.

Применение пыток выражалось в избиении активиста, ничего конкретного силовики не требовали, пояснил адвокат. "Наши силовики своих претензий юридических не имеют, кроме того, что могут выполнить решение суда о выдворении, если не удастся обжаловать", - сказал он.

При этом, по словам адвоката, в материалах дела нет и конкретных обоснований со стороны российских силовиков для выдачи Мовлаева. "Нет ссылки на приговор или на какое-то расследование. Нет ориентировки. Все данные были буквально стёрты из материалов дела. Всё, о чём писали ранее о Мовлаеве - всего этого нет в материалах дела. Это сделано для того, чтобы показать киргизскому правосудию, что Мовлаев не преследуется в России, и ему не грозят пытки", - сказал Автандил.

По мнению адвоката, киргизским силовикам "нужно, чтобы его просто выдворили". "И решение суда - о том, что Мовлаева надо выдворить за незаконное пересечение государственной границы. Формально его дело так и рассматривалось. Иных требований или обвинений нет", - указал он.

Хотя решение о выдворении не предполагает обязательного выдворения именно в Россию, но осуществить его судом поручено Госкомитету нацбезопасности (ГКНБ). "Куда выдворят - суд чётко не указал, а процедуру выдворения возложил на сотрудников ГКНБ Кыргызстана. А они в свою очередь могут прямым рейсом доставить Мовлаева, куда попросят", - сказал адвокат. В чем выражалась критика властей Чечни Мовлаевым, ни на суде, ни самим Мансуром Мовлаевым не озвучивалось, добавил он.

Мансур Мовлаев заявил о пытках 31 октября на заседании Бишкекского горсуда, где планировалось рассмотреть его апелляционную жалобу. "Уважаемый судья, меня пытают в СИЗО. Меня вынуждают отказаться от судебного процесса", - процитировало в тот же день Мовлаева на своем сайте "Радио Азаттык".

Однако уроженец Чечни не смог высказаться до конца, председатель судебной коллегии его прервал. Он заявил, что апелляционное заявление ответчика еще не поступило в суд, и перенес заседание на 16 ноября, пишет издание.

В августе ГКНБ Кыргызстана заявил, что Мансур Мовлаев был задержан в рамках контртеррористической деятельности как «приверженец радикальной идеологии, который по указанию эмиссаров международных террористических организаций в Сирии входил в спящую ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья». Согласно информации спецслужбы, Мовлаев - гражданин России, 1995 года рождения, с августа 2022 года находится в международном розыске, а в январе 2023 года незаконно пересек государственную границу Кыргызстана и использовал на территории страны поддельный паспорт гражданина России, говорится в публикации издания.

Напомним, ранее источники сообщили, что в 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

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