Ярмарка труда в Ереване привлекла беженцев из Карабаха

01 ноября 2023, 07:30

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Более 50 компаний на ярмарке труда в Ереване представили вакансии и образовательные программы для карабахских беженцев. Найти в Армении работу непросто, отметили посетители ярмарки.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. По словам беженцев, полученная от властей Армении денежная помощь тратится на аренду и обустройство жилья, а найти в республике работу, чтобы прокормить семьи, очень трудно. Власти предложили карабахским беженцам вакансии на всей территории Армении, а на 31 октября в Ереване запланировали ярмарку труда.

Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

В Ереване 31 октября прошла ярмарка труда Artsakh Career Expo, на которой были представлены вакансии 54 компаний. По словам организаторов ярмарки, мероприятие было организовано специально для беженцев из Нагорного Карабаха, чтобы помочь им быстрее найти работу в Армении.

"Artsakh Career Expo - это своеобразный мост между работодателями и беженцами. Сейчас, как никогда им нужна помощь, особенно по трудоустройству", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов ярмарки. Многие компании, по его словам, не требуют опыта работы и берут на себя обязательство обучать и обеспечивать беженцев работой.

Artsakh Career Expo организовала группа инициаторов. По словам одной из инициаторов ярмарки Искуи Степанян, Artsakh Career Expo имеет и образовательную часть: в ходе мероприятия с отдельными программами выступили специалисты разных сфер, и посетители ярмарки имели возможность их послушать и задавать вопросы. Кроме вакансий, по ее словам, имеются более 200 образовательных программ для беженцев на бесплатной основе.

На ярмарке были представлены компании из разных отраслей: от сферы услуг до связи, IT, медицины, прав, налогов и так далее. Также беженцам была предоставлена возможность записаться на бесплатные образовательные программы по развитию и продвижению бизнеса, по психологической и юридической поддержке, услуги коучинга.

Мария Манукян из образовательного проекта "Преподавай, Армения!", который работает над снижением кадрового дефицита в Армении и охватывает все районы, отметила, что интерес посетителей ярмарки к ним за весь день был очень высокий.

По ее словам, люди подходили, интересовались, где и какие есть вакансии. "Мы записываем их контакты, затем свяжемся с ними и пригласим на собеседование", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Манукян.

Армянский филиал Международной федерации коучинга на ярмарке предлагал не вакансии, а помощь в принятии решений. "Люди в тяжелых ситуациях часто не могут принимать правильные решения, как продвигаться вперед, быть успешным. Для этого часто бывает необходимо менять профессию, сферу деятельности. Мы предлагаем им получить бесплатную сессию, посредством которой принять решения, а если эти решения у них уже есть, то разработать стратегию по продвижению", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании.

Компания Yeremyan projects специализируется в основном в ресторанной области, параллельно имеются центры доставки и мясо-молочные производства. Соответственно, компания предлагает вакансии в этой области. Представитель компании Валентина Шаринян отметила, что продукция Yeremyan projects широко известна не только в Армении, но и в Нагорном Карабахе, особенно среди военнослужащих, поскольку компания поставляла продукты карабахской Армии обороны.

Компания предлагает и студентам вакансии с гибким графиком. Многие посетители ярмарки, по словам Шаринян, поначалу разочаровывались, что работу им не предлагают, однако, узнав, какие возможности и какая поддержка им может быть оказана, с радостью записывались. "Наш павильон не простаивает, очень много желающих", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист по специальности Армен из Степанакерта смог на ярмарке найти несколько вакансий из сферы услуг. "Но это, скорее, подработка, а не основная работа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На ярмарке его заинтересовали и образовательные программы. По его словам, все интересные варианты он изучит и скорее всего начнет именно с них, а возможно, и переквалифицируется.

Беженка Нарине Саркисян вакансий по своей специальности не нашла. Ранее она преподавала в университете экономику - сначала в Шуши, а после войны 2020 года - в Степанакерте.

"Очень много вакансий именно из сферы услуг, пока попробую найти работу в сфере экономики. Потом посмотрим, как получится", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Саркисян, добавив, что снимает в Ереване квартиру, за которую приходится платить 250 тысяч драмов.

Армен Оганян из Степанакерта работал в сфере IT, сейчас пытается найти работу в той же области. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не хочет "сидеть и надеяться на какие-то пособия, поддержку государства", а сам должен содержать свою семью, поэтому как можно быстрее нужно найти в первую очередь работу.

Андраник Балаян по профессии математик и экономист, он преподавал в одном из университетов в Степанакерте. Балаян ищет работу по специальности. "Любая устроит, даже с оплатой от 100 тысяч драмов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в Нагорном Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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