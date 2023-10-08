Карабахские беженцы назвали жилье основной проблемой

08 октября 2023, 00:50

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Беженцы из Нагорного Карабаха назвали основной проблемой при переселении в Армению высокие цены на жилье, аренду которого помощь от государства покрывает зачастую менее чем наполовину. Также они отметили трудности с поиском работы.

Как писал "Кавказский узел", к 1 октября 45 516 жителей Нагорного Карабаха воспользовались предоставленным властями Армении жильем, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. По данным на 7 октября около 58 тысяч вынужденных переселенцев получили временное жилье в Армении с помощью государства.

К 1 октября в Армению переехали 100 514 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил в тот же день карабахский омбудсмен. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

В информационном штабе Нагорного Карабаха 7 октября сообщили, что "в муниципалитетах Еревана и других населенных пунктах, где временное пристанище нашли насильственно перемещенные лица из Арцаха (Нагорного Карабаха), открыты регистрационные центры".

"Вынужденных переселенцев регистрируют, чтобы точно знать их место нахождения или проживания в случае предоставления помощи. На сегодня началась программа предоставления финансовой помощи от правительства Армении. Фонды, общественные организации, частные лица также предоставляют помощь в виде продуктов, одежды, средств гигиены. Относительно трудоустройства - на сайте правительства есть объявления о вакансиях на всей территории Армении, а 31 октября в Ереване пройдет ярмарка труда", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в инфоштабе.

Далее сообщили, что в Ереване продолжают действовать оперативный штаб правительства и представительство Нагорного Карабаха, куда могут обратиться граждане.

В интернете работает платформа ReArmenia, где выложены объявления для вынужденных переселенцах из Нагорного Карабаха о работе, подготовительных курсах, образовательных программах.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла", с какими основными проблемами столкнулись по приезду в Армению.

Житель Неркин Оратаг Мартакертского района, пенсионер Акоп Погосян рассказал, что 19 и 20 сентября их село подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу. По его словам, во двор его дома попали три снаряда, частично разрушили строение, но им удалось выйти из-под обвалов. Выяснилось, что снаряды попали в несколько домов. Погибли восемь человек из нашего села. В одном доме от взрыва снаряда погибли женщина и ее девятилетний внук. "Потом нам сказали, что всех депортируют в Армению, так как на село наступают азербайджанские солдаты. Российские миротворцы жителей нашего села и других сел района большой колонной автобусов привезли в Горис 25 сентября. Мы не могли забрать с собой много вещей. Ехали почти сутки. У многих были свои машины, но из-за блокады ни у кого не было топлива. Наш сосед оставил машину и сельскохозяйственную технику, запасы на зиму, детскую одежду. А ведь с этой техникой он мог бы начать заново создавать хозяйство в одном из сел Армении и прокормить свою многодетную семью. Но вынужден, как и мы все, поселиться в пансионате в Горисе и ждать помощи от государства или частных лиц", - рассказал пенсионер.

Мужчина отметил, что "главная проблема всех граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армении – это место проживания и высокие цены на аренду жилья". "Эта проблема касается всех без исключения. А для молодых людей после решения проблемы жилья встает проблема занятости – надо работать, чтобы суметь заплатить за квартиру, так как если семья малочисленная, то помощь от правительства Армении покрывает только половину или 30-40% арендной платы", - заметил мужчина.

У 53-летней Амалии Саакян трое детей, у которых свои семьи с детьми. Женщина овдовела в результате несчастного случая, когда дети еще были несовершеннолетними. По ее словам, в Степанакерте она работала в сфере торговли как наемный работник. "Все трое детей с трудом арендовали жилье в разных провинциях Армении. У них у всех по несколько детей, потому я решила остаться в Ереване, так как не хочу причинять неудобства детям. Да и в плане работы, думаю, здесь легче будет трудоустроиться. Снимаю угол у знакомой – это недорого. Помощь пока никто не оказывал, поэтому трачу свои небольшие сбережения, и то только на продукты питания. Говорят, что есть места, где раздают продукты питания, но искать эти места у меня нет времени, так как я ищу работу. Ищу работу продавца-консультанта или няни, так как у меня педагогическое образование. Пока просматриваю объявления", - рассказала женщина.

Она отметила, что "из Степанакерта смогли забрать только документы и не имели возможности забрать много вещей, даже коляску внучки пришлось оставить, так как занести в автобус не было возможности – было забито людьми и вещами".

Аро Балаян рассказал, что проблемы жилья и работы остаются основными для беженцев из Нагорного Карабаха. "Я и порядка 10 мужчин уже неделю живем, ночуем в машинах или в палатках, которые мы установили перед мэрией города Масис. Так как не можем найти жилье. Наши семьи разместили по знакомым, родственникам, а сами живем в палатках. Власти города обещали предпринять что-то, помочь. Вот мы и ждем", - сказал мужчина.

Он рассказал, что во время блокады в Нагорном Карабахе потерял работу, девять месяцев не получал зарплату, поэтом сейчас не в состоянии найти жилье по тем ценам, что предлагают - почти тысяча долларов стоит нормальное жилье. "Сбережений нет, работы нет, поддержки от родственников нет, потому что они тоже в таком состоянии, как моя семья. Нас спасет только поддержка от государства - предоставление жилья и обеспечение работой. Только так мы сможем существовать. В противном случае число бездомных и нищих в Армении резко возрастет", - сказал Балаян.

Он отметил, что сам из Аскеранского района Нагорного Карабаха, из-за отсутствия топлива не смог депортироваться на своей машины, семья вынуждена была добираться на грузовике соседа в открытом кузове. "Добирались более двух суток. Хорошо хоть жена догадалась захватить теплые вещи детей, еду. Никто не занимался обеспечением мирных жителей на Лачинском коридоре. Пока ехали до территории Армении, я боялся потерять детей. Но в Корнидзоре детей сразу накормили, дали воду и необходимые лекарства от простуды, направили в одну из гостиниц Гориса. Через пару дней я решил перебраться ближе к Еревану, чтобы найти жилье и работу. Но в итоге ни то, ни другое пока не удается. Местные власти обещали помочь, я сильно надеюсь на них", - сказал мужчина.

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция в Карабахе усугубила сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой Лачинского коридора. При этом 5 октября армянский премьер Никол Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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