Четверо пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах

31 октября 2023, 23:59

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В больницах Дагестана после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются четверо пострадавших, среди них трое сотрудников полиции, сообщил Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Минздрав Дагестана 30 октября сообщил, что в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, сообщило 30 октября следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция. Пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что семь человек привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Четверо пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана. "В больницах Дагестана на лечении остаются четверо пострадавших в инциденте в аэропорту Махачкалы, трое из них полицейские", – процитировало агентство слова представителя пресс-службы ведомства.

Вечером 30 октября основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать призывавшие к насилию каналы, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот сообщения канала "Утро Дагестан". Спустя несколько минут канал стал недоступен, однако в Telegram появились каналы с похожим на заблокированный канал названием. Глава Дагестана Сергей Меликов в обращении, опубликованном в его телеграм-канале в ночь с 30 на 31 октября, заявил, что на массовые протесты в аэропорту Махачкалы повлияли "враги Дагестана и России", которые применили принцип "разделяй и властвуй".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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