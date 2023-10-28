28 октября 2023, 15:55

Сельчане в Кабардино-Балкарии добились устранения аварии на водопроводе

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Устранены прорывы на водопроводе и заменены изношенные трубы после жалоб жителей села Кахун на отсутствие водоснабжения, отчитались власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в селе Аргудан устранен прорыв на водопроводе и заменены ветхие трубы после жалоб жителей на отсутствие воды.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Кахун пожаловались в соцсетях на отсутствие водоснабжения на улице Хавпачева, и сотрудники Центра управления регионом направили их обращения в администрацию Урванского района, сообщил сегодня ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Специалистами МУП «Водресурс» в оперативном режиме проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации прорывов на магистрали холодного водоснабжения. Проведены работы по замене изношенных участков трубопровода. В настоящее время все работы завершены, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения жителей, ЦУР не уточнил.

"Кавказский узел" писал также, что жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

"Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода", "Подача воды жителям села в Кабардино-Балкарии восстановлена после жалоб", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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