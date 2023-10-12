12 октября 2023, 12:07

Водоснабжение села в Кабардино-Балкарии восстановлено после жалоб жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прорыв на водопроводе в селе Аргудан устранен после жалоб жителей на отсутствие воды, также заменены ветхие трубы, отчитались власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что прорыв на водопроводе в селе Верхний Акбаш устранен после жалоб жителей на слабый напор воды и подтопление улицы.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Аргудан пожаловались в соцсетях на отсутствие водоснабжения, и сотрудники Центра управления регионом переадресовали обращения в администрацию Лескенского района, сообщил ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Специалистами МУП «Благострой» на указанной улице проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации прорыва. Заменены изношенные участки трубопровода. В настоящее время все работы завершены, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации, размещенной 11 октября в телеграм-канале ведомства. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения жителей, ЦУР не уточнил.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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Примечание:

"Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан", "Жители Нартана добились ремонта водопровода", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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